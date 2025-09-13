أمريكا والسعودية والإمارات ومصر تدعو إلى هدنة وانتقال مدني في السودان

دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال يمتد لتسعة أشهر نحو حكم مدني.

وأكدت الدول الأربع، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الانتقال ينبغي أن “يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة يقودها مدنيون، تتمتع بشرعية واسعة وتخضع للمساءلة”.

وأشار البيان إلى أن مستقبل الحكم في السودان يقرّره السودانيون من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا يسيطر عليها أي طرف من أطراف النزاع.

ولفت البيان إلى أن الدعوة جاءت بديلًا لاجتماع كان مقرّرًا في يوليو بواشنطن بين وزراء خارجية الدول الأربع، مؤكداً أنه “لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للنزاع، وأن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ويهدد السلم والأمن”.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير المالية السوداني وجماعة مسلحة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم محمد فضيل.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنه تم إدراج فضيل، المعروف أيضًا باسم إبراهيم جبريل أو محمد جبريل إبراهيم، ضمن قائمة الأشخاص المدرجين تحت العقوبات.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضًا إدراج لواء البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة شاركت في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أبريل 2023، والتي شهدت اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان.

هذا ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنها إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.