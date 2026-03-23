أمطار رعدية تضرب مناطق واسعة في ليبيا وتحذيرات من السيول

أفادت المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن حالة الطقس في ليبيا تشهد استمرار تكاثر السحب على فترات متقطعة فوق معظم مناطق البلاد، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تشمل مناطق من الشمال والوسط، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 23 مارس 2026 وخلال اليومين التاليين.

وأوضحت النشرة أن فرص هطول الأمطار تزداد خلال ساعات المساء والليل، خاصة على مناطق غدامس والحمادة والجفرة ومزدة والقريات والمناطق المجاورة، إضافة إلى بعض مناطق جنوب الجبل، حيث تصاحبها خلايا رعدية قد تؤدي إلى هطولات جيدة.

كما أشارت التوقعات إلى تحسن فرص الأمطار اعتبارًا من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقي، الممتدة من بنغازي والمرج والجبل الأخضر وصولًا إلى أقصى الساحل الشرقي، إلى جانب بعض مناطق جنوب الجبل والبطنان، مع نشاط للسحب الرعدية في بعض الفترات.

وحذّر المركز من احتمالية تراكم المياه في المناطق المنخفضة، إضافة إلى جريان بعض الأودية وحدوث سيول، داعيًا إلى توخي الحذر خاصة في المناطق المعرضة لذلك.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسود أجواء باردة على أغلب مناطق الشمال نتيجة تأثير الرياح الشمالية الغربية، بينما تبقى الأجواء دافئة نسبيًا خلال ساعات النهار في مناطق الجنوب، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء في معظم أنحاء البلاد.

وتشير التوقعات إلى حالة من الاستقرار النسبي والمؤقت يوم الخميس، قبل أن تعود السحب إلى التكاثر مجددًا يوم الجمعة على مناطق الغرب والشمال، مصحوبة بانخفاض إضافي في درجات الحرارة.

ويأتي هذا التغير في الحالة الجوية ضمن التقلبات الموسمية المعتادة خلال هذه الفترة من العام، حيث تشهد البلاد انتقالات سريعة بين حالات الاستقرار والاضطرابات الجوية.