أمطار رعدية وسيول متوقعة بمناطق الجنوب وارتفاع درجات الحرارة غرباً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية متقطعة على معظم مناطق الجنوب الغربي، تشمل العوينات، تهالا، البركت، غات وماجاورها، غدامس، الحمادة، وأوباري.

وأشار المركز إلى أن بعض هذه الأمطار قد تكون غزيرة، مما قد يؤدي إلى سيول وجريان بعض الأودية المحلية، داعيًا السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما توقع المركز تكاثر السحب مساء اليوم في مناطق الشمال الغربي مثل القريات، مزدة، وبعض مناطق الجبل الغربي، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، قد تمتد إلى مناطق زوارة وماجاورها يوم الغد.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أشار المركز إلى اعتدالها في المناطق الشرقية، خاصة الشمال الشرقي، مع تسجيل ارتفاع نسبي خلال فترة النهار على غرب البلاد.