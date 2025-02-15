أمطار مصحوبة بـ«الرعد» وتجمّع للمياه.. الوضع الجوي المتوقع خلال الأيام القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي يوم غد الأحد يتخللها سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا قد تكون جيدة على بعض مناطق الجبل الأخضر مما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، بينما يبقى الطقس مستقر نسبيا على باقي المناطق”.

وبحسب الأرصاد، “درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-22)مْ على معظم مناطق البلاد وتصل اليوم إلى (25)مْ على غات، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب على بعض مناطق الجنوب الغربي (غدامس والحمادة والمناطق المجاورة لها) مساء الاثنين يتخللها سقوط أمطار متفرقة”.