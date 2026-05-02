أمن طرابلس تبحث تطوير الأداء الأمني عبر التحول الرقمي

عقدت مديرية أمن طرابلس اجتماعًا أمنيًا موسعًا، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل الأمني، برئاسة مدير الأمن اللواء خليل وهيبة، وبمشاركة مساعده للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ومساعده للشؤون الأمنية اللواء عمار عبدالسلام، إلى جانب رؤساء المكاتب والأقسام.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لمستوى الأداء العام داخل المديرية، مع متابعة تنفيذ المهام المسندة إلى مختلف الوحدات، إضافة إلى بحث سبل تطوير العملين الإداري والأمني، عبر آليات حديثة تركز على تفعيل منظومة التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الأداء ويسهم في تسريع الإجراءات.

وتناول الاجتماع مراجعة سير العمل بالمحاضر الأمنية، مع الوقوف على أبرز القضايا المسجلة، والتي شملت جرائم القتل، وحالات المفقودين، والسرقات، والسرقات بالإكراه، في سياق دعم سرعة الاستجابة الميدانية وتعزيز الانضباط المهني داخل الأجهزة الأمنية.

وأكد مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف المكونات الأمنية، مع التشديد على أهمية التعامل الجاد مع جميع البلاغات، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مديرية أمن طرابلس الرامية إلى تطوير الأداء الأمني، ومواكبة التحديثات الإدارية والتقنية، خاصة في ظل التوجه نحو اعتماد الأنظمة الرقمية لتحسين جودة الخدمات الأمنية وتعزيز سرعة الاستجابة.