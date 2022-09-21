أمير دولة قطر يطالب باستكمال العملية السياسية والاتفاق على قاعدة دستورية

طالب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باستكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

آل ثاني وفي كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة دعا إلى اتخاذ إجراء دولي لاستكمال العملية السياسية في ليبيا، واتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وقال آل ثاني إ،ّ الجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش واحد ورفض من ينبذ هذا الحل ومحاسبته.