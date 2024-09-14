أمير سعودي يرد على اتهامه بمحاولة «قتل» لاعب نادي الشباب

نفى الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز الاتهامات بعلاقته بواقعة سقوط لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد في منزله الخاص بمدينة دبي الإماراتية.

وتعرض فهد المولد لحادث سقوط في منزله الخاص في مدينة دبي الإماراتية، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات ويتلقى الرعاية الطبية، يوم الخميس الماضي.

وعلق الأمير السعودي على “تدوينة”جاء فيها: “أمير سعودي يحاول قتل لاعب كرة قدم” بالقول: “أولا: شفى الله فهد المولد وعافاه، ثانيا: أنا في باريس، ثالثا: لا للمخدرات”، نافيا هذه الاتهامات.

وأعاد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، عبر حسابه على منصة “إكس”، نشر “التدوينة”، وأوضح سبب الرد على هذه الاتهامات، قائلا: “أُرسِل لي أكثر من منشور بصيغ مشابهة وكلها من فئة معينة فواضح أنها حملة استهداف (غبية) منظمة.. ولكن لا مناص من التوضيح”.

أولًا : شفى الله فهد المولد وعافاه

ثانيًا: أنا في باريس

ثالثًا: لا للمخدرات https://t.co/YCpNP5lc2w — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 13, 2024