أم تقتل طفلتها في سوريا وأخرى تحاول قتل ابنتها في الكويت!

لا تزال الجرائم اليومية في الكثير من الدول تتصدّر العناوين اليومية للأخبار، وسط وحشية وعنف غير مسبوق، حتى وصلت داخل الأسر، وباتت الأمهات تقتل أطفالها، بدم بارد!

ففي سوريا، أقدمت أم على “قتل طفلتها البالغة من العمر سنة خنقاً بالماء وادعت أنها توفيت نتيجة صع.ق كهربائي”.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها: “أخبر مركز شرطة حرستا التابع لمديرية منطقة دوما بريف دمشق من مشفى حرستا بدخول طفلة إليه تبلغ من العمر سنة تدعى (أمل) مفارقة الحياة بعد إسعافها من قبل والدتها وادعائها أنها تـ.وفيت نتيجة صعـ.ق كهربائي في منزل ذويها في بلدة مَديَرة”.

وأضاف البيان: “توجهت دوريتين من الناحية إلى المشفى ومنزل ذوي الطفلة وبالكشف على الطفلة ومكان الحـ.ادث دارت الشبهات حول وجود جرم جنائي حيث حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من الأدلة بفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وحدد الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة ناتج عن (وزمة رؤية حادة ناتجة عن الغـرق في المياه) مما أثير الشكوك حول ادعاء والدتها بصعـ.ق كهربائي”.

وتابع البيان: “تم احضار والدتها المدعوة (مرح. ح) إلى مركز الناحية وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قـ.تل طفلتها (أمل) خنـ.قاً بالمياه في منزل ذويها بعد وضعها في إناء ممتلئ في المياه وخن.قها حتى فارقت الحياة وقيامها بإسعافها إلى المشفى مدعية بأن سبب وفـ.اتها صعق كهربائي لإبعاد الشبهات عنها، كما اعترفت أنها منفصلة عن زوجها منذ فترة وجيزة وأنها أقدمت على قـ.تل الطفلة بسبب مطالبة زوجها لها بشكل مستمر ورغبتها بحرمانه من الطفلة وكونه أقدم على طلاقها”.

وأضاف بيان الوزارة: “التحقيقات مازالت مستمرة معها وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص أصولاً”.

قـ.تلت طفلتها البالغة من العمر سنة خنـ.قاً بالماء وقامت بإسعافها إلى المشفى وادعت أنها تـ.وفيت نتيجة صعـ.ق كهربائي وشرطة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية السورية‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤

وفي ذات السياق، حاولت سيدة كويتية قتل ابنتها وسهلت لعشيقها هتك عرضها، بعد اكتشاف علاقتها معه”.

وقالت صحيفة “المجلس” الكويتية: “أقدمت مواطنة على محاولة قتل ابنتها بعد افتضاح أمر علاقتها هي وعشيقها”.

وأضافت: “إن محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس مواطنة لمدة 47 سنة، حقنت ابنتها البالغة من العمر 13 سنة بالإنسولين بقصد قتلها”.

وأوضحت الصحيفة أن “المرأة المذكورة سهلت لعشيقها هتك عرض ابنتها انتقاما منها بعد اكتشافها علاقتها”، وأكدت الصحيفة أن “المحكمة قررت “حبس عشيق الأم 15 سنة”.