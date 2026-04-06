«أنت قبيح عد إلى المغرب».. لامين جمال يتعرض لإهانات صادمة بملعب أتلتيكو مدريد

شهد ملعب “ميتروبوليتانو”، لحظة مثيرة وغاضبة خلال مباراة فريق برشلونة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد، بعد أن تعرض النجم الإسباني الشاب لامين جمال لإهانات عنصرية صادمة من جماهير الفريق المضيف، وذلك أثناء فوز برشلونة الثمين 2-1 ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لامين جمال وهو يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، فيما انهالت عليه صرخات عنصرية مروعة من الجماهير: “أنت قبيح جدا.. يا وغد.. عد إلى المغرب… عد إلى هناك!”.

هذه الكلمات أثارت غضب اللاعب الشاب بشكل واضح، الذي بدا عليه الانفعال الشديد بعد صافرة النهاية، مغادراً الملعب بسرعة متجاهلاً مصافحة مدربه الألماني هانز فليك، قبل أن يتجه نحو النفق المؤدي لغرفة الملابس في حديث حاد مع أحد أفراد الجهاز الفني.

وفي المؤتمر الصحفي، حاول هانز فليك التخفيف من حدة الواقعة، مؤكداً أن انفعال لامين جمال نابع من طبيعته التنافسية العالية ورغبته الدائمة في التسجيل وصناعة الأهداف: “هذا أمر طبيعي من لاعب في مستواه وطموحه، شعرت أنه لم يقدم أفضل ما لديه اليوم، وقد تحدثنا في غرفة تبديل الملابس، وكل شيء على ما يرام الآن”.

يذكر أن لامين جمال من أصول مغربية، وهو مؤهل لتمثيل المنتخب المغربي، لكنه اختار الدفاع عن ألوان المنتخب الإسباني على المستوى الدولي، مما يضيف بعداً شخصياً ووطنيًا للواقعة ويبرز حساسية اللاعب تجاه هويته وأصوله.

هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات العنصرية المستمرة في ملاعب كرة القدم الأوروبية، والتي تظل تؤثر على اللاعبين المحترفين رغم الحملات الرسمية للحد منها، خاصة مع انتشارها سريعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعلها قضية ساخنة للصحافة والجماهير على حد سواء.

وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس من موسم الدوري الإسباني، حيث يسعى برشلونة إلى حسم لقب “الليغا”، بينما يستمر الضغط النفسي والجماهيري على اللاعبين من أصول مهاجرة أو ثنائية الجنسية.