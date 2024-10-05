أنشلوتي يحسم أمر مشاركة مبابي أمام فياريال في الليجا



كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد “كارلو أنشلوتي” عن قائمة فريقه لمواجهة فياريال المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

ويتواجد الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، في قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم أمام فياريال، بينما يتواصل غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة، بالإضافة إلى ديفيد ألابا وبراهيم دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة أما فياريال فيأتي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وكان ريال مدريد قد تلقى خسارة مفاجئة، مساء الأربعاء الماضي، أمام مضيفه فريق ليل الفرنسي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مبابي تعرض للإصابة في وقت سابق مع ريال مدريد وكان من المتوقع أن يغيب لفترة طويلة ولكن عاد للمشاركة في مواجهة الميرنغي وليل الفرنسي والتي انتهت بخسارة الريال.