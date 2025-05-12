أنشيلوتي يصنع التاريخ.. أول مدرب أجنبي رسميًا يقود منتخب البرازيل حتى 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميًا تعاقده مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة المنتخب الوطني حتى عام 2026، في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها في مسيرة “السيليساو”.

وجاء في البيان الرسمي: “يفخر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتأكيد أن كارلو أنشيلوتي سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي”.

ومن المقرر أن يتولى أنشيلوتي مهمته عقب انتهاء موسم 2024/2025 من الدوري الإسباني، قبل انطلاق تصفيات كأس العالم للأندية في يونيو، إذ سيغادر حينها نادي ريال مدريد بعد آخر جولة له في الليغا أمام ريال سوسييداد.

ويُعتبر أنشيلوتي أحد أبرز الأسماء في تاريخ التدريب، وهو أنجح مدرب على مستوى البطولات، بحسب الاتحاد البرازيلي، الذي وصف التعاقد معه بأنه بداية “حقبة جديدة من النجاح”.

وسيسجل أنشيلوتي اسمه كأول مدرب أجنبي يتولى تدريب منتخب البرازيل بعقد رسمي، إذ لم يسبق أن قاد الفريق مدرب أجنبي في مباريات رسمية، فقد خاض الفريق تحت قيادة المدرب اليوغسلافي جوريكا مباراتين وديتين، ومباراة واحدة فقط تحت قيادة فيليبو نونيز.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي: “جلب كارلو أنشيلوتي لقيادة البرازيل ليس مجرد خطوة استراتيجية، بل هو إعلان للعالم بأننا عازمون على استعادة القمة. إنه أعظم مدرب في التاريخ، والآن يتولى قيادة أعظم منتخب على وجه الأرض، معًا، سنكتب فصولًا جديدة ومجيدة في تاريخ كرة القدم البرازيلية”.