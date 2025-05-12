أنشيلوتي يكشف أسباب الهزيمة في الكلاسيكو وجماهير ريال مدريد تعبر عن غضبها

عمت حالة من الغضب أوساط جماهير ريال مدريد بعد الهزيمة المثيرة التي تعرض لها الفريق أمام برشلونة 4-3 في الكلاسيكو الذي أقيم أمس الأحد على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أرجع المدرب كارلو أنشيلوتي الهزيمة إلى الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق، خاصة في الـ30 دقيقة الأولى من اللقاء.

وأوضح أنشيلوتي قائلاً: “ارتكبنا أخطاء واضحة في الجانب الدفاعي، وكان من الممكن أن نقدم أداء أفضل في الخط الخلفي”.

وأضاف أنشيلوتي أنه رغم الهزيمة، أشاد بالأداء الهجومي لفريقه الذي خلق العديد من الفرص وسجل ثلاثة أهداف، وأكد أن الفريق كان منظمًا هجوميًا رغم الضعف الدفاعي.

وحول استبدال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني، قال المدرب الإيطالي: “فينيسيوس لم يطلب التبديل، لكنه كان يعاني من ألم في الكاحل. حاول الاستمرار، لكنه لم يكن مرتاحًا، فقررت استبداله.”

وفيما يتعلق بموقف الفريق من المنافسة على لقب الدوري، أكد أنشيلوتي أن مباراة الكلاسيكو كانت الأخيرة لهذا الموسم، وأعرب عن أهمية إنهاء الموسم بشكل إيجابي، مع التركيز على الفوز في المباريات الثلاث المتبقية، كما تطرق إلى غياب المدافع رودريغو، حيث أكد تعافيه من الإصابة لكنه لم يصل بعد إلى كامل لياقته.

أما على صعيد جماهير ريال مدريد، فقد عبّرت عن استيائها الشديد من الهزيمة بظهور لافتة مكتوب عليها “VERGÜENZA” (عار) عند مدخل المدينة الرياضية “فالديبيباس”، تعبيرًا عن غضبها من النتيجة والأداء، حيث كانت الجماهير في انتظار اللاعبين العائدين من كتالونيا.

من جهة أخرى، عزز برشلونة صدارته لجدول الدوري الإسباني بعد الفوز، ليصل إلى 82 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، ليقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني قبل ثلاث جولات من نهايته، كما يعد هذا الفوز الرابع للمدرب الألماني هانز فليك على ريال مدريد هذا الموسم، ما يعزز من فرص برشلونة في حصد ثلاثية محلية بعد فوزه في كأس الملك والسوبر الإسباني.

Os torcedores do Real Madrid estão protestando no CT do clube.



Eles estão esperando os jogadores e levaram uma faixa escrito “Verguenza” (Vergonha).



Via @marca pic.twitter.com/AwiIW75dB9 — DataFut (@DataFutebol) May 11, 2025