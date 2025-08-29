أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأن سلاح الجو نفذ غارة نوعية استهدفت رئيس الأركان ووزير الدفاع في جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، خلال اجتماع لقيادات بارزة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت إن الجيش “ينتظر تأكيدا نهائيا لنتيجة الهجوم”، موضحة أن القرار بالاستهداف اتُخذ “على نحو سريع من المستوى السياسي” عقب تلقي معلومة استخباراتية دقيقة بشأن الاجتماع.

في المقابل، ذكرت مصادر مقربة من الحوثيين أن رئيس حكومة الجماعة، أحمد غالب الرهوي، قُتل في الغارة الإسرائيلية التي طالت صنعاء مساء الخميس، مشيرة إلى أن عددا من مرافقيه سقطوا أيضا في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع متعددة في العاصمة.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن صحة هذه الأنباء، أو حول المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أبرز أهداف العملية الجوية كان اجتماعا يضم قيادات عسكرية وسياسية رفيعة في الجماعة، معتبرة أن نجاح الهجوم – في حال تأكد مقتل الرهوي أو مسؤولين آخرين – سيمثل ضربة نوعية للحوثيين.

أنصار الله: الغارات الإسرائيلية على صنعاء «فاشلة» وسنلقن تل أبيب «الدرس اللازم»

وصفت جماعة “أنصار الله” اليمنية الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء بأنها “فاشلة”، متوعدةً بالرد عليها.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، في كلمة بثها تلفزيون “المسيرة”: “الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة، وذراعنا الطولى ستلقنهم الدرس اللازم”.

واتهم المشاط القيادة الإسرائيلية بـ”الكذب على المستوطنين عبر أخبار مزيفة”، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يجر الكيان إلى نهايته”، على حد تعبيره. وأكد أن “المنطقة لن تهدأ بوجود هذا الكيان الطارئ والزائل والمجرم”، مضيفاً أن “الكيان الصهيوني هو المشكلة، وعلى جميع أبناء المنطقة توحيد الجهود والموقف لمواجهته واستئصاله”.

وتوجه المشاط مباشرة إلى نتنياهو قائلاً: “دخلت في تحدٍ مع شعب لست بمستوى نزاله”.