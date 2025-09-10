«أنصار الله» اليمنية تشن هجوماً صاروخياً على القدس وتستهدف مطاري اللد ورامون

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، عن تنفيذ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس، مستهدفة عدة مواقع مهمة حول المدينة المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة “المسيرة”، إن العملية نفذت باستخدام صاروخ باليستي من طراز “فلسطين-2” فرط صوتي متعدد الرؤوس.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من إعلان الجماعة تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطاري اللد (بن غوريون) ورامون في تل أبيب وإيلات، إضافة إلى “هدف حساس” في ديمونة.

وأشار سريع في بيان عسكري بثه تلفزيون “المسيرة” إلى أن سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عمليات باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، مؤكداً أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

من جهتها، أعلنت الجيش الإسرائيلي يوم أمس الاثنين أن “صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد”، موضحاً في بيان عبر قناة “تلغرام” أنه تم إطلاق الإنذارات وفق الإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية.