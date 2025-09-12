«أنصار الله» تقصف «النقب ومطار رامون» في إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع للجيش الإسرائيلي في النقب وأم الرشراش، بحسب بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع.

وأوضح سريع أن العملية الأولى استهدفت هدفًا عسكريًا في النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي، بينما استهدفت العملية الثانية مطار رامون بثلاث طائرات مسيّرة، أصابت اثنتان منها الهدف، فيما أصابت الثالثة هدفًا عسكريًا في المنطقة.

وأكد أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وشدد على استمرار العمليات دعماً لغزة حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع.

في المقابل، قلل زعيم “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، من تأثير الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف شمالي البلاد، وأضاف أن استهداف رئيس الوزراء وموظفي الوزارات المدنية لا يمثل أي إنجاز عسكري أو أمني، ويظهر إفلاس العدو الإسرائيلي.

وأوضح الحوثي أن هجمات الأسبوعين الماضيين نُفذت بواسطة 38 صاروخًا وطائرة مسيّرة، بما في ذلك استهداف مطار رامون جنوب إسرائيل، وعمليتين ضد سفن تجارية في أقصى شمال البحر الأحمر، مؤكداً أن منع الملاحة البحرية للعدو “موقف راقٍ وعالي المستوى”.

ودعا الحوثي اليمنيين إلى المشاركة في “خروج مليوني” الجمعة في صنعاء وبقية المحافظات للتضامن مع قطر والوفد المفاوض مع حركة حماس، مشيراً إلى استمرار الجماعة في الرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مؤسسات حكومية وعسكرية في صنعاء والجوف، بما في ذلك مقر وزارة الدفاع، القيادة العليا للجيش، ودائرة التوجيه المعنوي، بالإضافة إلى محطة وقود.

هذا ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، تشن جماعة “أنصار الله” هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو المرتبطة بحلفائها الغربيين، مؤكدة أن هذه العمليات ستستمر حتى تتوقف إسرائيل عن الحرب على القطاع.