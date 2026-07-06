أنقرة تشتعل قبل «قمة الناتو».. اعتقال أكثر من 100 متظاهر

أعلن الحزب الشيوعي التركي أن السلطات الأمنية في تركيا اعتقلت أكثر من 100 شخص خلال مسيرة احتجاجية في العاصمة أنقرة، نظمها نشطاء ضد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك قبل انعقاد قمة للحلف تستضيفها المدينة.

وبحسب الحزب، جرى تنفيذ الاعتقالات أثناء تجمع المتظاهرين في ساحة “قزل أي” المركزية، حيث شارك عدد من قيادات وأعضاء الحزب في المسيرة، التي رفعت شعارات مناهضة للناتو.

وتأتي هذه التطورات في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات التركية في أنقرة، شملت حظر المظاهرات، وإغلاق طرق رئيسية، ونشر حواجز أمنية واسعة، استعداداً لاستقبال قادة 32 دولة عضو في الحلف إلى جانب وفود من الدول الشريكة.

وأفاد الحزب في بيان أن عدد الموقوفين تجاوز 100 شخص، في وقت أظهرت فيه مقاطع مصورة انتشار قوات مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وسط هتافات رافضة لسياسات الناتو.

وفي إسطنبول، نظم الحزب مسيرة منفصلة انطلقت من ساحة تقسيم باتجاه منطقة دولماباهتشي، بمشاركة مئات المتظاهرين، إلى جانب احتجاجات أخرى في منطقة كاديكوي نظمتها مجموعات يسارية، دون تسجيل مواجهات مباشرة رغم الانتشار الأمني الكثيف.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي التركي كمال أوكويان خلال تجمع في إسطنبول إن التحركات الاحتجاجية تأتي في عدة مدن تركية رفضاً لحلف الناتو، مؤكداً أن المشاركين “وفوا بوعدهم بعدم تسليم أنقرة لأنصار الحلف”، على حد تعبيره.

ولم تصدر الحكومة التركية تعليقاً رسمياً فورياً على عمليات التوقيف، التي تأتي بعد سلسلة اعتقالات سابقة شهدتها العاصمة خلال الأسابيع الماضية، شملت عمليات مرتبطة بمكافحة الإرهاب وأخرى طالت صحفيين ونشطاء.

وفي المقابل، أدان كل من حزب “ديم” المؤيد للأكراد وحزب الشعب الجمهوري الاعتقالات، واعتبرا أنها تقيد الحريات الأساسية، فيما وصف بعض القياديين الإجراءات بأنها استخدام للقمة كذريعة لتشديد القبضة الأمنية، في وقت أطلق فيه بعضهم توصيفات اعتبرت الوضع “تضييقاً غير مسبوق على الحريات”.

هذا وتشهد تركيا عادة إجراءات أمنية مشددة خلال الفعاليات الدولية الكبرى، خصوصاً قمم الناتو، وسط جدل داخلي مستمر حول سياسات الحلف وعلاقته بأنقرة، في ظل نشاط لافت لأحزاب يسارية وقومية تعارض الوجود العسكري الغربي في البلاد.

Emperyalist savaş örgütü #NATO'nun Türkiye'ye gelişi, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen kitlesel yürüyüşle protesto ediliyor! pic.twitter.com/tnQ0pZbkuO — Zeyno Kuray(Yeni Hesap) (@ZeynoooKuray) July 5, 2026