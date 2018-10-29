أهالي الجنوب يحتجون ويُهددون بإغلاق الحقول في المنطقة الجنوبية

حيث شهد هذا الحقل الواقع في جنوب غرب ليبيا عمليات إغلاق بسبب مشكلات أمنية في الماضي من بينها هجمات وعمليات اختطاف وينتج الحقل نحو 300 ألف برميل يومياً.

هذا وطالب المحتجون في وقفتهم بتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة مثل المياه والسيولة المصرفية في المنطقة الجنوبية.

وبحسب الشريط المصور الذي تحصلت عليه رويترز فإن المحتجين أمهلوا الدولة حتى 11 نوفمبر لتنفيذ مطالبهم أو مواجهة وقف إنتاج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية بشكل عام.

يُذكر أن المنطقة الجنوبية تشهد خلال الفتره الأخيرة اشتباكات للسيطره على مفاصلها حيث دخل النزاع مجموعة من القادمين من تشاد مما زاد الامر سوءاً، كما يُعتبر الوضع الاقتصادي للجنوب متدهوب بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم وجود الأمان في المنطقة.