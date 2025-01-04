أهميتها مذهلة.. ما تأثير وجبة الفطور على «الوزن والصحة»؟

يؤكد العلماء باستمرار على أهمية تناول وجبة الفطور، لما لها من فوائد عديدة، لا سيما زيادة الوزن وتحسين الصحة العامة.

وفي أحدث الدراسات، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل، “تتبع فريق من العلماء الإسبان النظام الغذائي والصحة لنحو 400 بالغ في مستشفى بمدينة برشلونة على مدار 3 سنوات، تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاما، وكان جميع المشاركين يعانون من السمنة المفرطة وتم تشخيصهم بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، كما خضعوا لنظام غذائي متوسطي غني بالخضروات والحبوب الكاملة لمساعدتهم على فقدان الوزن”.

ووجد الباحثون، أن “أولئك الذين تناولوا كميات أقل أو أكثر من اللازم في الفطور كان لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3.5% مقارنة بمن تناولوا الكمية المثالية، كما كان محيط الخصر لديهم أكبر بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4%”.

وبينت الدراسة أن “الأشخاص الذين يستهلكون ما بين 20 إلى 30% من احتياجاتهم اليومية من الطاقة في وجبة الفطور يتمتعون بمؤشر كتلة جسم (BMI) أقل مقارنة بمن يتناولون كميات أقل أو أكثر من تلك الكمية، ويقدر هذا بين 500 إلى 750 سعرة حرارية للرجال، و400 إلى 600 سعرة حرارية للنساء”.

وبحسب الدراسة، “إلى جانب استهلاك السعرات الحرارية، حلل الباحثون جودة الطعام في وجبة الفطور، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا وجبات غير صحية، مثل الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر، كانوا أكثر عرضة للمشاكل الصحية، بغض النظر عن محتوى السعرات الحرارية”.

وقال البروفيسور ألفارو هيرناز، معد الدراسة وأستاذ العلوم الصحية في جامعة رامون لول: “الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ولكن المهم هو ما تتناوله وكيفية تناوله، يجب تناول كميات معتدلة من الطعام وضمان توازنها الغذائي، وتظهر بياناتنا أن الفطور الصحي يرتبط بتحسن النتائج الصحية وعوامل الخطر القلبية الوعائية”.