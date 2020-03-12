«أوبلاك» مرشح لجائزة أفضل لاعب فى دورى أبطال أوروبا

المرشحين لأفضل لاعب فى دوري أبطال أوروبا [انترنت]

أعلن الحساب الرسمى لدورى أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب لهذا الأسبوع فى تشامبيونزليج.

وانتهت مبارايات دورى أبطال أوروبا هذا الأسبوع بتأهل أندية لايبزيج، أتالانتا، باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد للدور ربع النهائى، وإقصاء توتنهام وبوروسيا دورتموند وليفربول وفالنسيا خارج المسابقة القارية.

وكشف الحساب الرسمى لدورى أبطال أوروبا، عن ترشح كل من مارسيل سابيتسر لاعب خط وسط لايبزيج، خوان بيرنات الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وجوسيب إيليتشيتش مهاجم أتلانتا، لجائزة نجم الأسبوع فى دورى أبطال أوروبا.

وسجل سابيتسر هدفين للايبزيج ضد توتنهام، بينما سجل بيرنات هدفًا لباريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند.

فى حين أن يان أوبلاك تصدى للعديد من الكرات وكان له دورًا رئيسيًا فى تأهل أتلتيكو مدريد على حساب ليفربول، بينما سجل إيليتشيتش أربعة أهداف “سوبر هاتريك” فى شباك فالنسيا.

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