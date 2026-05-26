أوبو تكشف عن «حاسبها اللوحي» الجديد.. مواصفات تنافس الكبار

كشفت شركة أوبو عن حاسبها اللوحي الجديد الذي تستعد من خلاله لدخول منافسة مباشرة مع أبرز الأجهزة اللوحية في الفئة المتقدمة، مع مزيج من التصميم العصري والمواصفات التقنية التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي وتجربة استخدام متعددة المهام، وفق ما أورد موقع “gsmarena”.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد تبلغ 266.9 × 193.4 × 6 ملم، ووزن 577 غرامًا، ما يعكس توجه الشركة نحو تصميم نحيف نسبيًا مع الحفاظ على المتانة، كما يدعم الحاسب اللوحي قلمًا ذكيًا مخصصًا للكتابة والرسم والتفاعل مع التطبيقات بشكل أكثر دقة ومرونة.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 12.1 بوصة، بدقة عرض تبلغ 2120 × 3000 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وكثافة 304 بكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 900 nits، مع دعم تقنية Dolby Vision التي تعزز جودة العرض من حيث الألوان والتباين أثناء مشاهدة المحتوى المرئي والألعاب.

وعلى مستوى الأداء، يعمل الحاسب اللوحي بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9500s، إلى جانب معالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، ما يمنح الجهاز قدرة على تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة بكفاءة عالية.

كما يتوفر الجهاز بخيارات متعددة من الذاكرة العشوائية تبدأ من 8 غيغابايت وتصل إلى 12 و16 غيغابايت، مع سعات تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 غيغابايت، ما يوفر مرونة واسعة للمستخدمين بين الاستخدام اليومي والعمل الاحترافي وتخزين الملفات الكبيرة.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بنفس الدقة، ما يجعله مناسبًا لمكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية، رغم أن تركيزه الأساسي لا يذهب نحو التصوير الاحترافي.

ويحتوي الحاسب اللوحي على منفذ USB Type-C 3.2، ودعم تقنية Bluetooth 5.4، إضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 10420 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، ما يمنح المستخدم تجربة استخدام طويلة مع سرعة في إعادة الشحن.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه سوق الأجهزة اللوحية منافسة متزايدة بين الشركات العالمية، حيث تتجه الشركات إلى دمج الأداء القوي مع الشاشات المتقدمة والبطاريات الكبيرة لتلبية احتياجات المستخدمين في العمل والترفيه والتعليم.

هذا ويشير خبراء التقنية إلى أن سوق الحواسب اللوحية يشهد تحولًا واضحًا نحو الأجهزة متعددة الاستخدامات، التي تجمع بين الإنتاجية والترفيه، مع زيادة الاعتماد على الأقلام الذكية والشاشات عالية التحديث، وهو ما يعكس توجه أوبو نحو تعزيز حضورها في هذا القطاع عبر مواصفات تنافسية مباشرة مع العلامات الكبرى.

شركة Anker تكشف عن سماعات لاسلكية جديدة بميزات ذكية وشاشة لمس مدمجة

أعلنت شركة Anker عن إطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة Soundcore Liberty 5 Pro، التي جاءت بمواصفات متطورة وتقنيات ذكية تستهدف عشاق الصوتيات والتقنيات الحديثة.

ومن أبرز ما يميز السماعات الجديدة وجود شاشة لمسية مدمجة في علبة الشحن بقياس 0.96 بوصة، تتيح للمستخدم التحكم في تشغيل الموسيقى، ومتابعة مستوى شحن البطارية، إضافة إلى تعديل إعدادات الصوت والمعادل الصوتي مباشرة دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي.

كما حصلت السماعات على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP55، ما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء التمارين الرياضية وفي الأجواء الماطرة.

وزودت الشركة السماعات بتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الضوضاء المحيطة وضبط مستوى عزل الصوت تلقائيا، بما يضمن تجربة استماع أكثر نقاء ووضوحا في مختلف البيئات.

ودعمت Anker السماعات أيضا بتقنية Dolby Atmos لتوزيع الصوت بشكل محيطي، إلى جانب ميزة Head Tracking التي تتبع حركة رأس المستخدم، ما يمنح إحساسا أقرب لتجربة السينما أثناء مشاهدة الأفلام والفيديوهات.

وبحسب الشركة، يستطيع نظام Liberty 5 Pro التعرف على التغيرات في البيئة المحيطة بشكل فوري، فعند الانتقال من مكان هادئ إلى شارع مزدحم مثلا، تقوم الخوارزميات تلقائيا برفع مستوى إلغاء الضوضاء خلال أجزاء من الثانية.

أما من ناحية البطارية، فتعمل كل سماعة لأكثر من 6 ساعات متواصلة أثناء تشغيل الموسيقى، بينما تحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 690 ميلي أمبير تكفي لتمديد مدة الاستخدام إلى نحو 17 ساعة إضافية.