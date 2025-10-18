أوربان يُحذّر: الاتحاد الأوروبي على شفا الانجرار لحرب «غير مرغوب فيها»

وجه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تحذيراً قوياً لقادة الاتحاد الأوروبي، منتقداً سياساتهم العدائية تجاه روسيا، ومشيراً إلى خطر تصاعد الصراع إلى حرب شاملة قد تُجر القارة الأوروبية إليها عمداً أو عن غير قصد.

وخلال جلسة عامة للمؤتمر الدائم للمجر (Máért)، قال أوربان: “لا يشارك مواطنو الاتحاد الأوروبي فعلياً في القتال، لكن الاتحاد نفسه لا يزال يتصرف كما لو أنه في حالة حرب”، معبراً عن قلقه من التصرفات التي قد تجر أوروبا إلى مواجهة عسكرية لا ترغب بها الشعوب.

وأضاف أوربان أن القادة الأوروبيين يتحدثون عن الصراع الروسي-الأوكراني وكأنه صراعهم الخاص، في حين أن الاتحاد الأوروبي لا يواجه تهديداً مباشراً، مشدداً على أن “خطر جر أوروبا إلى الحرب – عمداً أو عن طريق الخطأ – وصل الآن إلى أعظم مستوياته منذ بداية الصراع”.

كما انتقد أوربان ما وصفه بـ”عرقلة زعماء الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى حل الصراع سلمياً”، مؤكداً أنه لولا تدخل الجانب الأوروبي كانت المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت ستؤدي إلى وقف إطلاق نار فعلي.

وتأتي تصريحات أوربان في وقت تؤكد فيه روسيا مراراً أن الناتو يصر على سياسة المواجهة والتصعيد، وأن توسيع الحلف لا يعزز أمن أوروبا. ويشدد الكرملين على أنه لا يشكل تهديداً لأي دولة عضو في الناتو، لكنه سيواجه أي إجراءات تشكل خطراً على مصالحه.

بلومبرغ: الأوروبيون يبحثون سبل مواجهة “تأثير” بوتين على ترامب قبيل قمة بودابست

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن المسؤولين الأوروبيين يعملون على إيجاد آليات لمواجهة تأثير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك مع قرب انعقاد قمة مرتقبة بين الزعيمين في العاصمة الهنغارية بودابست.

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته يوم الجمعة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يواجهون صعوبة في استعادة نفوذهم على طاولة المفاوضات، خاصة بعد أن أدى الاتصال الهاتفي الأخير بين بوتين وترامب إلى تقويض جهود أوروبا في زيادة الضغط على روسيا بشأن النزاع في أوكرانيا.

وجرت المكالمة الهاتفية الثامنة والأطول بين بوتين وترامب الخميس، واستمرت لما يقرب من ساعتين ونصف، ووصف ترامب المحادثة بأنها “مثمرة للغاية” وقد تفضي إلى تسوية في الأزمة الأوكرانية. كما أعلن ترامب اتفاقه مع بوتين على عقد لقاء شخصي في بودابست خلال أسبوعين.

ونقلت “بلومبرغ” عن أربعة مسؤولين أوروبيين أن “تدخل بوتين” جاء في وقت تزايد فيه الدعم الأمريكي لأوكرانيا، معربين عن قلقهم من إعلان القمة، وداعين قادة الاتحاد الأوروبي إلى “الوقوف بحزم ضد روسيا” وإيجاد سبل لـ”مواجهة تأثير بوتين على ترامب” خلال المباحثات المقبلة.

ويُنظر إلى هذا التطور على أنه “كابوس سياسي” للاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من تراجع موقفه في الأزمة الأوكرانية في ظل التقارب الروسي-الأمريكي المحتمل.