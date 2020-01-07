أوغلو: تركيا والجزائر ستتعاونان بخصوص الأزمة الليبية

شرع أوغلو في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر تتمحور أساسا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا. [الأناضول]

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في القصر الرئاسي، بالعاصمة الجزائر.

وقال أوغلو:

سنزيد التعاون بين بلدينا إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنتعاون على أساس مصالحنا المشتركة في القضايا الإقليمية، خاصة في الأزمة الليبية.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لبحث التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا. محتوى ذو صلة إيشلر: أي اعتداء على القوات التركية في ليبيا سيُقابل برد شديد