أوغلو: تركيا والجزائر ستتعاونان بخصوص الأزمة الليبية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في القصر الرئاسي، بالعاصمة الجزائر.
وقال أوغلو:
سنزيد التعاون بين بلدينا إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنتعاون على أساس مصالحنا المشتركة في القضايا الإقليمية، خاصة في الأزمة الليبية.
هذا واستقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لبحث التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا.
كما أجرى وزير الخارجية التركي محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم، في وقت سابق اليوم.
وقد شرع أوغلو، الاثنين، في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر تتمحور أساسا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا والوسائل الواجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الراهنة وتفادي النتائج الوخيمة الناجمة عن تفاقم الوضع على الشعب الليبي، وكذا البلدان المجاورة والفضاء المتوسطي والإفريقي وحتى إلى أبعد من ذلك، بالإضافة إلى استعراض واقع العلاقات الثنائية ووسائل إعطائها دفعا أكبرا في جميع المجالات، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.
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