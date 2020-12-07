أوكرانيا تُجري مباحثات مع تركيا لتصنيع منصات إطلاق صواريخ

أعلن أوليغ أوروسكي، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، الوزير المسؤول عن الصناعات الاستراتيجية، عن إجراء بلاده مباحثات مع تركيا لتصنيع منصات إطلاق صواريخ.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” للأنباء، تطرق فيها إلى الزيارة التي أجراها إلى تركيا، برفقة رئيس وزراء بلاده، دينيس شميهال، نهاية نوفمبر الماضي.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن بلاده تبحث عن شركاء لمشروع إنتاج منصات إطلاق صواريخ، لافتاً إلى مباحثات تجريها مع تركيا في هذا الخصوص.

وأوضح أن وفد بلاده بحث مع المسؤولين الأتراك، خلال الزيارة، مشاريع سابقة، مبيناً أن أوكرانيا تقترب أكثر من توقيع عقود مع تركيا لإنتاج طائرات مسيرة ومحركات طائرات.

يأتي ذلك في حين، تشهد العلاقات التركية الأوكرانية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية، والدفاعية والاقتصادية.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري، 2.27 مليار دولار، مسجلا زيادة بمعدل 1.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.