أوكرانيا تُعلن بدء الهجوم المضاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بدء قوات كييف الهجوم المضاد، دون تحديد أي تفاصيل إضافية.

وقال زيلينسكي إن الهجوم المضاد ضد روسيا قائم بالفعل ولن يكشف في أي مرحلة هو الآن، في حين أعلنت موسكو أنها صدت جميع الهجمات الأوكرانية في محاور القتال بمقاطعة زاباروجيا وجنوب دونيتسك.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي قام بزيارة مفاجئة إلى كييف، إنه بحث مع ترودو الوضع في جبهات الجنوب، ولا سيما حول محطات الطاقة الأوكرانية.

وتابع: “حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل.. ويجب أن نثق بجنودنا، وأنا أثق بهم”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بدء الهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أن قوات كييف شرعت في استخدام احتياطاتها الاستراتيجية.

بدوره أفاد مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، بأن الغرب وسع كمّ ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لأوكرانيا، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها المعادية لروسيا، ضمن حربهم غير المباشرة ضدها والتي تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها، على حد وصفه.

كما أعلن الجيش الروسي حدوث هجمات واسعة النطاق منذ 6 أيام، خصوصا على الجبهة الجنوبية.