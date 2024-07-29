أولمبياد باريس: «ديوكوفيتش» يحسم المواجهة رقم 60 مع «نادال»

أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش غريمه الإسباني رافايل نادال 6-1 و6-4 -اليوم الاثنين- على ملاعب رولان غاروس من الدور الثاني لمسابقة التنس ضمن أولمبياد باريس، في المواجهة رقم 60 بينهما.

وحقق، حامل لقب 24 بطولة كبرى (ديوكوفيتش) فوزه الـ31 على الماتادور الإسباني، علماً بأنهما التقيا أول مرة على ملاعب رولان غاروس الترابية أيضاً عام 2006.

وشكلت هذه المواجهة أحدث فصول التنافس الذي يحدد جيلاً وربما الفصل الأخير بين نادال وديوكوفيتش، بعد أن التقيا في سن المراهقة في أول لقاء لهما في ربع نهائي رولان غاروس عام 2006.

ويبقى نادال في رولان غاروس، إذ يواصل مشواره في منافسات الزوجي مع كارلوس ألكاراس حيث بلغا الدور الثاني لمواجهة الهولنديين تالون غريكسبور وويلسي كولهوف.

أما ديوكوفيتش فيلتقي في الدور الثالث للفردي مع الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو ارنالدي والألماني دومينيك كويبفر.