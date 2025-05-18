“أولى صفقات الصيف.. ريال مدريد يظفر بخدمات المدافع دين هويسن

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا تعاقده مع المدافع الشاب دين هويسن قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي، في أولى صفقات الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بلاعبين شباب وواعدين استعدادًا للموسم المقبل.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن دين هويسن، البالغ من العمر 20 عامًا، سينضم إلى خط الدفاع، وهو لاعب دولي سبق له خوض تجارب في الدوريين الإيطالي والإنجليزي، حيث بدأ مسيرته في أكاديميات نادي مالاغا الإسباني قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ومنه إلى روما على سبيل الإعارة، ثم بورنموث حيث برز بشكل لافت.

وأبرز النادي أن هويسن يعد أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025، ما يعكس إمكاناته الكبيرة التي دفعت ريال مدريد للتحرك بسرعة لضمه.

من جهته، أكد الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن الاتفاق على الصفقة تم بشكل كامل، وسيوقع اللاعب عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2030، مقابل دفع النادي الملكي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لنادي بورنموث.

بهذا التعاقد، يسعى ريال مدريد لتعزيز دفاعه بلاعب شاب قادر على بناء مستقبل الفريق والحفاظ على الأداء القوي في المنافسات المحلية والقارية.

🚨⚠️ بيان رسمي من ريال مدريد – دين هويسن |



• دين هويسن (أمستردام، هولندا؛ ١٤ أبريل ٢٠٠٥) لاعب جديد في ريال مدريد. سيعزز فريقنا خط دفاعه بموهبة شابة، تبلغ من العمر ٢٠ عامًا، وهو لاعب دولي إسباني، ولعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز.



• يُعد قلب الدفاع… pic.twitter.com/qhYiI2d7As — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 17, 2025

🚨⚠️ بيان رسمي من ريال مدريد – دين هويسن |



• دين هويسن (أمستردام، هولندا؛ ١٤ أبريل ٢٠٠٥) لاعب جديد في ريال مدريد. سيعزز فريقنا خط دفاعه بموهبة شابة، تبلغ من العمر ٢٠ عامًا، وهو لاعب دولي إسباني، ولعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز.



• يُعد قلب الدفاع… pic.twitter.com/qhYiI2d7As — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 17, 2025