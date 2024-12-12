أول إجراء للسعودية بعد فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم القادمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، “عن منح السعودية حق استضافة بطولة كأس العالم 2034”.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تأسيس “الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034”.

ويرأس ولي العهد السعودي مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، الذي يضم كلا من: عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد آل الشيخ، ووزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الدولة رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير إبراهيم السلطان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والمستشار بالديوان الملكي فهد تونسي، والمستشار بالديوان الملكي عبد العزيز طرابزوني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن “إعلان تأسيس الهيئة يأتي تأكيدا على عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بتواجد 48 منتخبا من قارات العالم كافة، في تجسيد للدعم والاهتمام غير المسبوق الذي يجده القطاع الرياضي من داخل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وفق “واس”، “تُشكل استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم، خطوة استراتيجية نوعية، ستُسهم مباشرة في تعزيز مسيرة تحول الرياضة السعودية، ورفع مستوى “جودة الحياة”، الذي يُعد أحد أبرز برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، والساعية إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين بممارسة الرياضة فضلا عن صقل قدرات الرياضيين وتحسين الأداء الرياضي للألعاب الرياضية كافة، ما يجعل المملكة وجهة عالمية تنافسية في استضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية”.

ورأت “واس”، أنه “ينتظر أن “تُبرز المملكة نفسها من خلال استضافة كأس العالم 2034 كوجهة اقتصادية واستثمارية ورياضية وسياحية واقتصادية، علاوة على الثقافية والترفيهية، حيث سيتعرف الملايين من زوار المملكة على إرثها وموروثها الحضاري والتاريخي، والمخزون الثقافي العميق الذي تتميز به”.

وبذلك ستكون السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط تنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد دولة قطر التي استضافت نسخة 2022 وثالث دولة عربية بعد قطر والمغرب الذي سينظم مونديال 2030 بالتشارك مع البرتغال وإسبانيا.

وتجهز السعودية نفسها للحدث “بالعديد من الملاعب التاريخية التي يصل عددها إلى 15 ملعبا، بجانب 134 منشأة تدريبية، بالإضافة إلى 230 ألف وحدة فندقية موزعة على المدن المضيفة والأخرى الداعمة”.

هذا “وستقام بطولة كأس العالم 2030 بنظام مشاركة 48 منتخبا على أرض دولة واحدة للمرة الأولى على الأراضي السعودية”.

#FIFA President: The Kingdom of Saudi Arabia is the host of FIFA World Cup 2034™.#WelcomeToSaudi34 | #Saudi34 #GrowingTogether pic.twitter.com/oRul2UqLcd — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) December 11, 2024

رسميا.. “الفيفا” يعلن منح الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال شرف استضافة مونديال 2030

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشكل رسمي على تنظيم المغرب كأس العالم 2030 بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال.

و”تأتي مصادقة “الفيفا” على الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030، إلى جانب ملف المملكة العربية السعودية في النسخة الموالية سنة 2034، من خلال “كونغرس” استثنائي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ليكون بذلك المغرب ثاني بلد عربي يحتضن هذا العرس الكروي العالمي بعد قطر في النسخة الماضية سنة 2022، والتي طبعها تألق كروي مغربي تاريخي”.