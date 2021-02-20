أول إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور المعدية جدا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت، أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة “إتش5إن8” من إنفلونزا الطيور إلى البشر وأبلغوا منظمة الصحة العالمية بذلك.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة إدارة الصحة الروسية “روسبوتريبنادزور” في تصريحات بثها التلفزيون “تم إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور “إتش5إن8″ في العالم لدى البشر إلى منظمة الصحة العالمية”. وفقا لما ذكرت “فرانس برس”.

يذكر أن عددا من الدول رصدت حالات لإنفلونزا الطيور في المزارع والقرى، ورصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي المرض في الأول من يناير، معظمها في منطقة لاند، وهي زيادة ب40 بؤرة في غضون أيام، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة الفرنسية.

وإنفلونزا الطيور معدية جدا، وتم تمييزها للمرة الأولى في إيطاليا قبل نحو 100 عام، حيث كان يعرف بطاعون الطيور.

وهي مرض فيروسي يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، ويكمن الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها.

ويخرج الفيروس في برازها الذي يجف ليتحول إلى ذرات غبار متطايرة، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج هم الأكثر إصابة بهذا الفيروس.