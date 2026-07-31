بعد انتخابه.. تكالة يضع «خطة عمل» المرحلة المقبلة

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الخميس، أول اجتماعاته عقب انتخابه، بحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد به المجلس الأعلى للدولة.

وبحث الاجتماع آليات تنظيم عمل مكتب الرئاسة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تحديد الأولويات التي سيعمل عليها المجلس، ومتابعة عدد من الملفات السياسية والإدارية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين مكتب الرئاسة ولجان المجلس المختلفة.

كما تناول المجتمعون التحضيرات الخاصة بالجلسة المقبلة، وآليات تطوير العمل الداخلي بما يضمن فاعلية الأداء واستمرار متابعة الملفات المطروحة على أجندة المجلس.

وأكد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة أهمية توحيد الجهود بين مختلف مكونات المجلس، ومواصلة التشاور مع الأطراف الوطنية كافة، ودعم مسارات التوافق، بما يساعد في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ويأتي الاجتماع عقب انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في خطوة تهدف إلى بدء مباشرة مهامه الجديدة ووضع إطار عمل للمرحلة المقبلة، مع التركيز على تعزيز التنسيق الداخلي ومتابعة الملفات السياسية المرتبطة بمسار التوافق الوطني والعملية الانتخابية.