أول سفير إماراتي في إسرائيل يُقدم أوراق اعتماده

قدم محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى تل أبيب، أوراق اعتماده، اليوم الاثنين، إلى رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ووصل آل خاجة، إلى تل أبيب، في وقت سابق اليوم، في أول زيارة رسمية له بعد نحو أسبوعين من أدائه اليمين القانونية أمام نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد.

وقال ريفلين، عبر حسابه في تويتر، إنه تسلم أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى تل أبيب.

وأضاف: “هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها معا”.

كما ناقش آل خاجة مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، في لقاء ثان “سبل تعزيز التعاون”، بحسب تغريدة للدبلوماسي الإماراتي.

من جانبه، قال أشكنازي: “لدينا فرصة تاريخية لتقديم نموذج سلام دافئ”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

ومن المقرر أن يغادر آل خاجة إسرائيل، الأربعاء، على أن يعود لاحقا ليبدأ مزاولة مهام منصبه، بعد تحديد موقع سفارة أبو ظبي في مدينة تل أبيب، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر 2020، مقابل رفض فلسطيني.

وفي 24 يناير الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه، إلى العاصمة الإماراتية.