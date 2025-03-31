أوّل تحرك رسمي في إيران بسبب تهديدات «ترامب»!

رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استدعى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأمريكية عيسى كاملي، القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران، وقام بتسليمه مذكرة تحذير رسمية بشأن التهديدات الأمريكية.

ووفقا لوكالة أنباء “إرنا” الإيرانية، “تضمنت هذه المذكرة الرسمية، تحذير إيران من أي إقدام عدواني تجاهها، وتصميمها على الرد بشكل حاسم وفوري على أي تهديد قد تتعرض له”.

وأكد القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران، أنه “سينقل الوضع على الفور إلى الإدارة الأمريكية”.

وكان قال “ترامب” في تصريحاته لشبكة “إن بي سي” الأمريكية: “إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفا لم يشهدوا مثله من قبل”.