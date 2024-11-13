أيام دامية يعيشها لبنان.. ووزير الخارجية المصري يصل بيروت

شهد لبنان يوم عنيف أمس، حيت قتل 24 شخصاً وأصيب أكثر من 36 آخرين، جراء غارات شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة جون في قضاء الشوف ومدينة صور ودوحة عرمون في جبل لبنان، فيما واصلت القوات الإسرائيلية تدمير الضاحية الجنوبية واستهدتفها بحوالي 20 غارة، وسط إرسال إنذارات إخلاء جديدة.

وصباح اليوم، قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في حصيلة غير نهائية لضربة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة عرمون بجبل لبنان، ولا تزال فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر تعمل على انتشال الضحايا والجرحى جراء الغارة على الطبقتين الأولى والثانية من المبنى في عرمون، وتم نقل ما لا يقل عن 18 جريحا إلى مستشفيات المنطقة بواسطة الصليب الأحمر وحالة بعضهم حرجة بينما يجري البحث عن أطفال مفقودين في مكان القصف.

في السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي، “إنذارات جديدة لسكان مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبهم من خلالها بالإخلاء والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 500 متر”.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حازة حريك، الغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة “لحزب الله” حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وإثر ذلك، شهدت ضاحية بيروت الجنوبية حركة نزوح للأهالي والسكان من منطقتي “سان تيريزـ طريق صيدا القديم” و”الشياح” بعد الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة باستهداف مبان في المكان.

هذا وارتفع عدد القتلى اللبنانيين منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 3287 شخصا.

#عاجل 1/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/ffCfGjve19 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024

#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/Fo01wgx2bY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024

مشاهد لإطلاق النار في الغبيري والضاحية الجنوبية لبيروت الان للاخلاء الفوري pic.twitter.com/LO5WvELfmv — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 12, 2024

الغارة على مبنى دار الحوراء في بئر العبد احدثت دويا كبيرا pic.twitter.com/skoz9fp9CS — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 12, 2024

الغارة الأخيرة منذ قليل على #الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية pic.twitter.com/SJC3a9f6uI — LebyNews (@lebynews) November 13, 2024

وزير الخارجية المصري يصل بيروت على وقع الغارات الإسرائيلية

على وقع موجة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وصل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبحث التصعيد الإسرائيلي ووقف إطلاق النار مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي، “بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار والوقوف على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان”.

وصول طائرة مساعدات مصرية جديدة إلى لبنان

وصلت طائرة مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت محملة بشحنة جديدة من المساعدات في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان.

وقال علاء موسى سفير مصر في لبنان اليوم الأربعاء: “إن الطائرة المصرية الخامسة التي وصلت مطار بيروت هي استكمالا للجسر الجوي المصري وهي محملة بـ22 طنا من المساعدات والتي يأتي بها وزير الخارجية بدر عبدالعاطي “في إشارة جديدة ومؤكدة على دعم مصر للبنان على الشقين الإنساني والسياسي”.

وأضاف على هامش وصول طائرة المساعدات المصرية إلى لبنان رفقة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن “الزيارة تحمل رسائل عديدة “نؤكد فيها على موقف مصر الدائم الداعم إلى لبنان وتطبيق قرار 1701”.

السفير المصري في #بيروت لـ #القاهرة_الإخبارية: الطائرة المصرية تحمل على متنها 22 طنا من المساعدات في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان#لبنان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/KirdXTHJYw — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 13, 2024