إتمام مراسم تسليم واستلام بين وزارتي الاقتصاد والصناعة في بنغازي

جرت صباح اليوم السبت ،بديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي، مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة في حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية المؤقتة.

وتسلم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحويج، الوزارة من وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية الدكتور منير علي عصر، كما تسلم وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد علي محمد، مهام الوزارة من نظيره في الحكومة الليبية الدكتور السنوسي صالح.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة إضافة إلى الخزائن والمخازن والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات.

وثمن الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية دور هاتين الوزارتين طيلة عملهما خلال المدة الماضية وما حققتاه من إنجازات لصالح المواطن وتقديم الخدمات له، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد الوزيران أن عمل الوزارتين خلال المدة الماضية سيكون معززا لما تم البناء له، بما يقدم الخدمة لكل المواطنين بعد إنهاء حالة الانقسام السياسي التي كانت تشهدها البلاد.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بكلا الوزارتين.\

وفي هذا السياق، التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، في مكتبه بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، كما التقى من جهة أخرى بوزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد علي محمد.

وهنأ الثني الوزيران بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب وتقلدهما لهذين المنصبين الحيويين، معربا عن أمله في أن يكونا دافعا لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد.

وأشار الثني إلى حجم الصعوبات التي عانتها الحكومة الليبية في ظل انعدام الإيرادات وشح مصادر التمويل، متمنيا التوفيق للحكومة الجديد في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمختلف ربوع البلاد، وفق قوله.