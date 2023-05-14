إثر تسرع المعارضة إعلان نتائج الانتخابات.. «أردوغان»: هذا اغتصاب للإرادة الوطنية

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسراع المعارضة في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر إنّه في حين أنّ الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإنّ محاولة إعلان النتائج على عجل «من قِبل المعارضة» تعني اغتصاب الإرادة الوطنية.

وأضاف أردوغان أنّ جريان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شاكلة عيد ديمقراطي كبير يسوده السلام والهدوء، هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا.

وأردف أردوغان: «أطلب من جميع أصدقائي وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع مهما حدث، حتى يتم الإعلان عن النتائج رسميًا»، مهنئاً جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي.