إثيوبيا تستعد لإطلاق ثاني قمر صناعي

أفادت صحيفة The East African الكينية، بأن إثيوبيا وصلت إلى المراحل الأخيرة في استعداداتها لإطلاق ثاني قمر صناعي إلى الفضاء، حيث تسعى أديس أبابا إلى تطوير قدراتها في هذا القطاع.

وقال المدير العام لمعهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الإثيوبي (ESSTI) ، الدكتور سولومون بيلاي إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي الثاني للبلاد في 20 ديسمبر 2020، من موقع إطلاق مركبة الفضاء الصينية Taiyuan، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وذكرت الصحيفة أن القمر الجديد أطلق عليه اسمET-SMART-RSS، وهو ثاني قمر نانو لرصد الأرض صممه مهندسون إثيوبيون بالتعاون مع شركة Smart Satellite Technology Corporation الصينية، في إطار مبادرة بتمويل مشترك إثيوبي-صيني.

ووفقا للدكتور سولومون، فإن القمر الصناعي الجديد لديه ميزات دقة محسنة تمكنه من التقاط صور عالية الجودة وإرسالها إلى مركز القيادة في أديس أبابا.

وقال سولومون إن “المهمة الرئيسية للقمر الصناعي الثاني هي التنبؤ بالفيضانات والكوارث”، مضيفا أن “الزراعة والبيئة هما أيضا مهمته الثانية”.

وتم إطلاق أول قمر صناعي إثيوبي، سمي ETRSS-1، في 20 ديسمبر 2019. ويجري استخدامه لتنبؤات الطقس والبيئة ورصد المحاصيل.

وتعد إثيوبيا من بين العديد من الدول الإفريقية التي قامت ببناء وإطلاق أقمار صناعية لتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار العلمي، بما يتماشى مع سياسة الاتحاد الإفريقي بشأن تطوير علوم الفضاء التي تم تبنيها في عام 2017.

ومن بين هذه الدول: جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب وكينيا.

وتخطط إثيوبيا لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، بما في ذلك قمر صناعي للاتصالات العام المقبل.

وقال المدير العام لمعهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الإثيوبي: “لا يزال الطلب على بيانات الأقمار الصناعية مرتفعا للغاية، ولتلبية المتطلبات الوطنية العالية، سنطلق المزيد من الأقمار الصناعية”.

وأضاف: “في السنوات العشر القادمة سنطلق سبعة أقمار صناعية، بما في ذلك قمر صناعي للاتصالات العام المقبل. نحن نخطط لإطلاق 10 أقمار صناعية أخرى في السنوات الخمس عشرة القادمة “.