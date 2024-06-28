إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي لبنك التسويات الدولي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل والوفد المرافق لهما، اجتماعا بمقر بنك التسويات الدولي بمدينة بازل السويسرية، مع المدير التنفيذي للبنك أوغستين كارستن ومدراء الإدارات المختصة بالبنك.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي على فيسبوك، بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة إجازة ملف انضمام مصرف ليبيا المركزي لبنك التسويات الدولي.

كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي وجهوده في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجالات التعاون وتطوير العلاقة بين الطرفين.

وأعرب المدير التنفيذي للبنك في نهاية الاجتماع عن سعادته وترحيبه بالتطورات والجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية والخطوات الإيجابية المتخذة لتوحيد المصرف المركزي والمحافظة على استقرار القطاع المالي والمصرفي.

وتقديرا لذلك، أعلن كارستن عن إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي للبنك، وبذلك يحق لمصرف ليبيا المركزي الاستفادة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك للمصارف المركزية.

‏‎واختتم المدير التنفيذي للبنك كلمته بالتعبير عن امتنانه لتلبية المحافظ والوفد المرافق له الدعوة وحضور الاجتماعات السنوية للبنك التي تعقد خلال الفترة من 28-30 يونيو بمدينة بازل السويسرية.

وفي وقت سابق، عقد الكبير ونائبه اجتماعا مع عدد من إدارات بنك التسويات الدولي في مقر البنك بمدينة بازل السويسرية.

وتطرق الاجتماع إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي والتطور في الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والاحتياطيات وتطوير أدوات ومجالات الاستثمار، ودور مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، وجهود إدارة الرقابة على المصارف والنقد في الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ورؤية مصرف ليبيا المركزي لوضع استراتيجية للشمول المالي والتقنية المالية.

يُشار إلى أن البنك الدولي للتسويات يعتبر بنك البنوك المركزية وتأسس سنة 1930 وتساهم فيه حالياً اكثر من 67 دولة.