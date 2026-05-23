إجراءات جديدة لتسهيل «السحب النقدي» قبل عطلة العيد

أعلن المصرف التجاري الوطني، عن تمديد ساعات العمل وتوزيع السيولة النقدية في جميع فروعه ووكالاته، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ووفقًا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف أن العمل سيستمر يومي الأحد والإثنين حتى الساعة الخامسة مساءً، بهدف تمكين الزبائن من إجراء عمليات السحب والاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية بسهولة ويسر خلال هذه الفترة.

وأكد المصرف التجاري الوطني أن هذا التمديد يأتي ضمن جهوده لضمان تلبية احتياجات الزبائن المالية، خاصة مع زيادة الطلب على السيولة قبيل المناسبات الدينية.

وفي السياق نفسه، أشار المصرف إلى أن أجهزة السحب الآلي (ATM) التابعة له تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا في مختلف المدن الليبية، لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع.

هذا وتشهد المصارف عادة زيادة في الطلب على السيولة النقدية قبل الأعياد والمناسبات الدينية، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى إصدار تعليمات بتمديد ساعات العمل وتعزيز توافر النقد في الفروع وأجهزة الصراف الآلي، بهدف تخفيف الضغط على النظام المصرفي وتسهيل عمليات السحب للمواطنين.