إجراء امتحان قبول الزمالة الليبية تخصص الجلدية ببنغازي الطبي

أجريت بقاعات التدريب في مركز بنغازي الطبي، اليوم الاثنين، امتحان قبول الطلبة الجدد في الزمالة الليبية لتخصص الجلدية والأمراض التناسلية تحت إشراف مجلس التخصصات الطبية بنغازي.

ومن جانبه صرح مقرر لجنة امتحانات البورد الليبي ومجلس التخصصات الليبي تخصص جلدية وعضو اللجنة التنفيذية للزمالة العربية الدكتور جمال دويب إن امتحان اليوم عبارة عن امتحان دوري سنوي لقبول أطباء للانخراط في التدريب في الزمالة الليبية لتخصص جلدية.

وأضاف أن عدد الحضور بلغ 33 متدربا، والذي يجتاز امتحان القبول ينخرط في برنامج تدريبي لمدة أربع سنوات.

ومن جهة آخرى قال مقرر التدريب بمجلس التخصصات الطبية لتخصص الأمراض الجلدية والتناسلية البروفيسور الدكتور ابراهيم المكحل إنه تم البدء في تخصص الأمراض الجلدية والتناسلية منذ سنوات، وأن عدد المتقدمين للإمتحان يلغ 35 طبيبا وطبيبة”.

وأضاف أن قسم الجلدية معترف به كمركز تدريب فيه العديد من الأطباء المنخرطين في برنامج التدريب المستمر عادة أربع سنوات.