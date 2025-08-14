إجلاء آلاف الأشخاص جراء إعصار «بودول» في جنوب الصين

اجتاحت العاصفة المدارية “بودول” جنوب الصين، مصحوبة بأمطار غزيرة، وأثرت على أقاليم قوانغدونغ، هونان، وجيانغشي، مما تسبب في تعطل المستشفيات والمقار الحكومية في هونغ كونغ.

وأصدر المركز المالي الآسيوي أعلى مستوى تحذير من الطقس، وهو “الأسود”، حيث أعلنت السلطات الطبية في هونغ كونغ إغلاق العيادات الخارجية، مع بقاء خدمات الطوارئ مفتوحة.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن نحو 15 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق الساحلية الجنوبية منذ الأربعاء، تحسباً لأي مخاطر محتملة.

ووصل إعصار “بودول” إلى فوجيان منتصف ليلة الخميس مصنفاً كعاصفة استوائية، ما دفع السلطات في إقليم هونان إلى إطلاق تحذيرات نظراً لوجود عدة بحيرات وأنهار معرضة للفيضانات.

تى الآن، لم ترد تقارير أولية عن خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.