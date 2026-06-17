إحالة متهمين للنيابة بـ«قضايا جنائية» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تنفيذ عدد من الضبطيات الأمنية في قضايا جنائية ومخالفات مرورية متفرقة، شملت وقائع تشهير واعتداء وسرقة، إضافة إلى ضبط مركبات مخالفة ومطلوبة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن داخل العاصمة.

وفي التفاصيل، تمكن مركز شرطة الأوسط من ضبط شخص متورط في التشهير بمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما باشر المركز بلاغاً آخر يتعلق باعتداء بالضرب وقع في محطة وقود بطريق الشط، وتم ضبط أحد المتهمين من بين ثلاثة أشخاص، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي واقعة ثالثة، تلقى المركز بلاغاً عن سرقة هاتف نقال نوع iPhone 16 ذهبي اللون من داخل غرفة سكنية بشارع ميزران، حيث أسفرت التحريات عن ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة، وأقر ببيع الهاتف إلى أحد المحال التجارية مقابل 7000 دينار، وتم ضبط المشتري وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوة المهام الخاصة من ضبط مركبة نوع هونداي بورتر تحمل لوحات مزورة، بعد التحقق من بياناتها عبر منظومة المواصلات، وتمت إحالة المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور.

كما ضبط قسم مباحث المرور مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار، وذلك بعد فرار السائق من موقع الحادث، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهة المختصة.

وفي واقعة أخرى، تمكن مركز شرطة عين زارة من ضبط متهم بالاعتداء على مواطن وإتلاف مركبته باستخدام قطعة خشبية، حيث اعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

كما نفذت دوريات شرطة النجدة سلسلة ضبطيات شملت مركبتين غير مطابقتي البيانات المسجلة بالمنظومة الأمنية، ومركبة مطلوبة في حادث مروري مع فرار السائق، إضافة إلى ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على عمال الشركة العامة للخدمات العامة بمقبرة المنصورة، حيث تسبب أحدهم في إصابة أحد العمال بسلاح أبيض، إلى جانب ضبط شخص حاول تنفيذ عملية نصب على صاحب محل تجاري، وتم إحالة جميع المضبوطين والمركبات إلى الجهات المختصة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرارها في تنفيذ الخطط الأمنية الرامية إلى ضبط المخالفين وتعزيز الأمن داخل العاصمة وحماية المواطنين والممتلكات.