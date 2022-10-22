إحباط عملية تهريب عملة صعبة من مصراتة إلى تركيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب عملة صعبة، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جريمة تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بتمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي وبالتعاون مع أعضاء جهاز المخابرات المكلفين بالعمل بمحطة مصراته البحرية من إحباط عملية تهريب مبلغ مالي تجاوز الثلاثة ملايين يورو، كانت معدة للتهريب عبر رحلة السفينة “كفالاي” المتوجهة إلى دولة تركيا.

وباشر الجهاز بإتخاد الإجراءات القانونية والتي أسفرت عن ضبط المتورطين وهم:

م . أ . أ / يعمل مهندس ميكانيكي

م . ع . ق / عضو بمصلحة الجمارك

م . ع . ع / عضو بمصلحة الجمارك