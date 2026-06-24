إحباط محاولة تهريب ضخمة لـ«المخدرات» عبر ميناء مصراتة

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر ميناء المنطقة الحرة في مدينة مصراتة، في عملية وصفتها بالنوعية، أسفرت عن ضبط أكثر من خمسة أطنان من مخدر الحشيش قبل إدخالها إلى البلاد.

وقالت المصلحة إن أعضاء مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة تمكنوا، صباح الثلاثاء 23 June 2026، من كشف وضبط شحنة مخدرات ضخمة خلال عملية نُفذت بإشراف مباشر من نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التهريب والتصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وبحسب المصلحة، أسفرت العملية عن ضبط حاويتين تحتويان على 4752 قطعة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، المعروف محلياً باسم “القرصة”، ويبلغ الوزن التقريبي للقطعة الواحدة نحو 1.150 كيلوغرام، ما رفع إجمالي الكمية المضبوطة إلى أكثر من خمسة أطنان.

وأظهرت أعمال التفتيش والمعاينة أن القائمين على عملية التهريب استخدموا أساليب متقنة لإخفاء المواد المخدرة داخل الحاويتين، حيث جرى تغليفها بطرق فنية ودمجها ضمن شحنات من السلع والبضائع الأخرى بهدف التمويه على إجراءات الرقابة والتفتيش وتضليل الجهات المختصة.

وأوضحت المصلحة أن العملية نُفذت بدعم ومساندة من قوة العمليات المشتركة مصراتة، وإدارة المنطقة الحرة مصراتة، وغرفة مراقبة الحاويات مصراتة CCP، ووحدة الأثر K9، مؤكدةً أن التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المشاركة كان عاملاً رئيسياً في نجاح العملية وتأمينها.

كما أسفرت الإجراءات المصاحبة للعملية عن ضبط شخص يحمل الجنسية الليبية يشتبه في ارتباطه المباشر بالقضية، فيما تتواصل التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته مع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.

وأكدت مصلحة الجمارك الليبية استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية والأمنية بكل يقظة وحزم، ومواصلة التصدي لمحاولات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.