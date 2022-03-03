إحداث تأثير إيجابي من خلال استخدام وسائل الإعلام في ليبيا

مع انتقال ليبيا إلى حالة جديدة من الاضطرابات، يبدو أن الإعلام الليبي لا يزال مركزًا حول خلق الارتباك وضخ المعلومات المضللة في جميع مناطق ليبيا، مساهما في المجال العام بأفكار زاخرة تؤدي إلى ظهور المشكلات بين جميع الطبقات والمستويات في المجتمع، كانت ولازالت مثل هذه التصرفات منذ عام 2011 مستمرة، حيث انفتحت ليبيا على مفهوم حرية التعبير والإعلام، بعد فترة طويلة من تقييد النظام السابق على هده المؤسسات، مما ساعد في التقليل من أنشطتها، باستثناء تلك المنافذ الإعلامية والمصادر التي تغذي طموحه وأجنداته.

ويُعرف إعلام اليوم، بين أبناء الشعب الليبي، بنشره للأفكار التي تروج للتفكك المجتمعي، وحريص على نشر خطاب الكراهية، مشاركا في تفاقم الوضع الليبي، وزيادة الانقسام بين المجتمع الليبي ككل. علاوة على ذلك، فإن المصادر الإعلامية في ليبيا، تتمثل في الأساس من قنوات إذاعية محلية، وقنوات تلفزيونية ليبية، والإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك. تساعد هذه المصادر في بناء فهم الليبيين لكل ما يتعلق بليبيا وتحركات حكومتها وأطرافها، بل حتى شعبها بكل مكوناته. وبالفعل، يستمر الفاعلون السياسيون الليبيون رصدهم وسيطرتهم على هذه المصادر لضمان توافق الرأي العام دائمًا مع أفعالهم وأجندتهم، على غرار النظام السابق، باستثناء أن هناك الآن المزيد من الجهات الفاعلة المتحكمة في هده المصادر ومساحة أكثر حرية للتأثير والتأثير.

على الرغم من أن وسائل الإعلام وجدت من أجل تسليط الضوء على الجهات الفاعلة واهتمت بليبيا وشأنها الداخلي بشكل خاص. ولكن هناك عدد من البرامج والصفحات الالكترونية والأفراد والقنوات التي تروج لليبيا من الناحية الإيجابية، وتبني مفاهيم السلام والمصالحة، وتعزز الخطاب الطيب، والحوار الاجتماعي، والتركيز على الجوانب الثقافية الجيدة والتنوع، وتعزيز السياحة، وتسليط الضوء على مواقع ليبية خاصة من أجل تعريف العالم بها، وغيرها الكثير. ومما لا شك، أن مثل هذه الأعمال تساهم فعليا في خلق فضاء إيجابي، مقارنة بالجوانب الأخرى المؤلمة التي تقوم بالتأثير على أفكار الليبيين، حيث يتم لعنهم بفترة عشر سنوات لا تزال تشكل تحديًا، في جميع مستويات المجتمع.

بصفتي ليبيًا يكتب هذا المقال، أعتقد أننا بصفتنا ليبيين يمكننا المساعدة في تعزيز التأثير الإيجابي ، من خلال تعرضنا لوسائل الإعلام ، لإعطاء مثال حقيقي ، أتذكر أنني دفعت مقابل ظهور رسالة نصية قصيرة عبر شريط الإعلان للحصول على بئر. قناة ليبية معروفة، كلفتني الرسائل القصيرة ما مجموعه 1 دينار ليبي، مع وضع فكرة في الاعتبار ، كتبت بسرعة ما يلي “معًا نساعد في بناء ليبيا مرة أخرى ، الحارث الشيباني”. كان هذا الإجراء بمثابة بداية لإثبات أنني أستطيع إحداث تأثير، حتى من خلال الجلوس في منزلي ومشاهدة التليفزيون. لقد تمكنت من إرسالها بنجاح ، لكنني تلقيت إشعارًا بالرسالة فقط من خلال مكالمة تلقيتها ، والتي ذكرت أن رسالة تحجب اسمي ظهرت على القناة وأن الشخص الذي يتصل بي أراد تأكيد ذلك ، وأنه كان كذلك أنا.

ابتسمت، وبكل ثقة، أجبت “نعم ، هذا أنا” ، شعرت أنني بحالة جيدة جدًا ، كنت أتخيل إذا قرر الليبيون التصرف ، واتخاذ إجراءات حقيقية! من خلال اتخاذ خطوات صغيرة عبر كل ما يفعلونه. ومن ثم ، فإن مثل هذا السلوك يتطلب دفعًا جديدًا للتغيير ، زخمًا قويًا بما يكفي لجلب كل الأمة نحو فكرة إحداث تأثير إيجابي ، والتي تتطلب في هذه المرحلة تسليط الضوء على الإعلام وإعادة التركيز على ما هو مهم حقًا بالنسبة للجمهور. المجتمع والناس. لذلك ، معالجة القضايا بنهج استراتيجي ينقل المجتمع الليبي إلى مجتمع تنموي وإبداعي ، مليء بالموهبة والنية الحسنة ، ويحد من أعمال الكراهية والجريمة ، ويزيل الحروب والصراعات ، ويعزز المصالحة والسلام.

كيف؟ من خلال أخذ زمام المبادرة ، في إنشاء المحتوى الصحيح ، وتغطية استراتيجية تهدف إلى جلب ليبيا إلى الاستقرار والازدهار. وبالتالي ، يتمتع أصحاب المصلحة بلحظة من الهدوء ويسمح لهم بالمساهمة في مجتمع يتمتع بإمكانات هائلة ، مما سيساعدهم على استقرارهم كأمة ، واستقرار الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط ​​، ويظهر الجماعات الإرهابية التي تغذيها قلة الفرص في المجتمع ، وتقديم مثال جيد لدولة ما بعد الصراع ، على غرار ما يحدث حاليًا مع رواندا ، بعد سنوات من تاريخها المظلم.

لكن المهم بالنسبة لك هو أننا نحتاج بشكل جماعي إلى مساعدة ليبيا لتصبح عظيمة مرة أخرى ، والتأكد من أن ما نقوم به على تفاعلنا الإعلامي ، هو توجيه الأفكار الصحيحة والتغيير المطلوب لجعل ليبيا دولة نامية ، وزيادة نفوذنا بين دول العالم ، وتقوية مجتمعنا ، ومساعدة الليبيين على استعادة احترامهم بين مجتمعات العالم. أنا متأكد من أن هذا الأمر ليس بالمهمة السهلة الإنجاز ، ولكن بصبرنا ومواردنا ، سنتحمل الطريق الطويل ونصل إلى هدفنا.