إدارة الصيدلة: عودة العطاء العام سيوفر الأدوية بشكل أفضل

أكد مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، د. ناهد مكي أنه مع عودة العطاء العام ستتوفر الأدوية وبشكل أفضل، موضحا أن لدى الإدارة خطة تتضمن آلية توزيع الأدوية على المؤسسات الصحية، وتوفير مخزون استراتيجي للدولة بنسبة 20% داخل المخازن، وذلك بعد تنفيذ العطاء بالكامل.

ونقل موقع وزارة الصحة عن مدير إدارة الصيدلة قوله “مستشفياتنا المركزية والتخصصية لديها سجلات صرف يتم بموجبها صرف احتياج شهر واحد فقط للمريض، بما يضمن عدم صرف الأدوية بشكل عشوائي، ومتابعة صرفها من حيث زيادة أو تقليل عدد الجرعات”.

ولفت مدير إدارة الصيدلة إلى أن العطاء المحلي الذي نفّذ في السابق وفّر مخزونا جيدا من الأدوية العامة، وساهم في توفير إمدادات طبية خلال كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وبفضل تنفيذ العطاء العام وفرنا العديد من أصناف الأدوية التخصصية.