إدارة ترامب تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد «الإخوان المسلمين»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه يستعد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، مؤكّدًا لموقع “جست ذا نيوز” أن التصنيف سيتم “بأقوى وأقوى العبارات” وأن الوثائق النهائية قيد الإعداد، فيما جاء الإعلان بعد أيام من نشر تحقيق مطول عن أنشطة الجماعة والمخاوف المتزايدة داخل إدارة ترامب بشأن تأثيرها على الأمن القومي.

وجاء الإعلان بعد تحركات محلية في الولايات الأميركية، حيث صنف حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (CAIR) على أنهما “منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود”.

ونفى مجلس CAIR هذا التصنيف ورفع دعوى قضائية ضد حكومة تكساس، مشيرًا إلى أن الإعلان يحرم أعضائه من شراء الأراضي في الولاية وينتهك حقوقهم الدستورية في الملكية وحرية التعبير، وفقًا لصحيفة “بوليتيكو”.

وطالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية الأميركية بالتصنيف الرسمي للإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.

فيما أشار وزير الخارجية ماركو روبيو في أغسطس الماضي إلى أن التصنيف “قيد الإعداد”، لكنه عملية طويلة ودقيقة نظرًا لوجود العديد من الفروع التابعة للإخوان التي تتطلب دراسة منفصلة لكل فرع على حدة.

وأوضح أبوت أن جماعة الإخوان و(كير) “وضعت أهدافها منذ وقت طويل تشمل فرض الشريعة بالقوة وإقامة هيمنة الإسلام على العالم”، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الجماعتان لدعم الإرهاب عالميًا وتقويض القوانين الأميركية “بالعنف والتهديد والمضايقة غير مقبولة”.

وأضاف: “هؤلاء المتطرفون ليس لهم مكان في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أي ممتلكات في تكساس”، مشيرًا إلى أن مكتبه وجه إدارة السلامة العامة بـ”فتح تحقيقات جنائية” لمتابعة الأنشطة الإرهابية والعنف والتهديد والمضايقات، وكذلك محاولات فرض الشريعة بشكل غير قانوني.

وتعكس هذه التحركات التشريعية والسياسية حراكًا مستمرًا داخل الكونغرس الأميركي، حيث قدم السيناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز وآخرون، في يوليو، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، مستشهدين بارتباط أحد فروع الإخوان، حركة حماس، بمجزرة 7 أكتوبر التي راح ضحيتها 53 أمريكيًا على الأقل.

كما أعاد النواب ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز تقديم مشروع قانون “تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية” لعام 2025، مؤكدين أن الجماعة ومنظماتها الفرعية تمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي وتستغل الأموال الأميركية وأنظمة الغرب لتعزيز العنف وعدم الاستقرار.