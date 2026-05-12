إدانة عربية.. اختطاف ناقلة نفط قبالة السواحل اليمنية

أدانت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وكانت تحمل على متنها عددًا من البحارة المصريين، مؤكدة أن هذه الأعمال تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة والتجارة الدوليةً

وأعلنت الوزارة تضامن الدولة الكامل مع جمهورية مصر العربية، إضافة إلى دعم أسر البحارة المختطفين، مع التأكيد على متابعة الجهود الرامية إلى ضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهمً

وشددت أبوظبي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة أعمال القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية، معتبرة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالميً

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بيانًا أدانت فيه الحادثة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن الخاصة بأمن الملاحة البحريةً

وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، مع دعم الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة البحارة المصريين والإفراج عنهم بشكل عاجلً

ودعت البحرين المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والمنسق لإنهاء الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، بما يعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية ويضمن حماية المدنيينً

من جانبها، أعلنت جمهورية مصر العربية عبر وزارة خارجيتها متابعة الحادث منذ وقوعه، بعد اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka وعلى متنها ثمانية بحارة مصريين، مع توجيه سفارة القاهرة في مقديشو لمتابعة أوضاعهم والتنسيق مع الجهات المعنيةً

كما أشارت القاهرة إلى أن الناقلة اختطفت من المياه الإقليمية اليمنية قرب سواحل شبوة، قبل اقتيادها باتجاه المياه الإقليمية الصومالية، وسط تقارير عن سيطرة مسلحين مجهولين على السفينةً

وفي 2 مايو، أعلن خفر السواحل اليمني عن واقعة الاختطاف، موضحًا أن مجموعة مسلحة سيطرت على السفينة واقتادتها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصوماليةً

وتشير بيانات سابقة إلى أن سواحل الصومال شهدت نشاطًا واسعًا للقرصنة بين عامي 2008 و2018 قبل أن يتراجع لاحقًا، مع عودة مؤشرات النشاط مجددًا منذ أواخر 2023ً

ووفق مصادر إعلامية وتقارير وكالة أنباء، تتابع السلطات المصرية التطورات بالتنسيق مع الجانب الصومالي لضمان الإفراج عن البحارة واستعادتهمً.