إدراج «أم الجمال» الأثرية الأردنية في قائمة مواقع التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» موقع أم الجمال الأثري الأردني بأقصى شمال المملكة في قائمتها لمواقع التراث العالمي الإنساني.

ووصف وزير السياحة والآثار الأردني القرار -أمس الأحد- بأنه “إنجاز كبير للأردن”.

وكتبت المنظمة، التي تعقد اجتماعا للجنة التراث العالمي في نيودلهي حاليا، عبر منصة إكس، إن تاريخ الهياكل المكتشفة في أم الجمال يعود إلى القرن الأول الميلادي، عندما شكلت المنطقة جزءًا من مملكة الأنباط.

وتوفر المجموعة الغنية من النقوش باليونانية والنبطية والصفاوية واللاتينية والعربية التي اكتشفت في الموقع والتي تمتد إلى بضعة قرون رؤى حول تاريخها وتلقي الضوء على التغييرات في المعتقدات الدينية لسكانها.

وتقع أم الجمال على بعد 86 كلم شمال عمان بالقرب من الحدود الأردنية السورية، واشتهرت باسم الواحة السوداء لكثرة الصخور البركانية السوداء. ويعود سبب التسمية أم الجمال إلى استخدام الجمال وسيلة تنقل في القوافل التجارية.