إرجاع بئرين في حقل أبو الطفل النفطي إلى خط الإنتاج

عين ليبيا | نُشر: السبت، 14 نوفمبر 2020 - 19:28 | آخر تحديث: 14 نوفمبر 2020 - 19:29 نُشر: السبت، 14 نوفمبر 2020 - 19:28
ليبيا
مليته للغاز والنفط
شركة مليته للنفط والغاز تعلن إرجاع بئرين في حقل أبو الطفل إلى خط الإنتاج

أعلنت شركة “مليته” للنفط والغاز، استكمال أعمال الصيانة وإرجاع البئريْن الـ (13) والـ (70) إلى خط الإنتاج، وتشغيلهما على منظومة التشغيل بحقل أبو الطفل.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن أعمال الصيانة جرت من قِبل قسم الخدمات والعمل؛ حيث تم استبدال حوالي (65) متراً من خط النقل المتآكل والذي سبب بعض المشاكل الفنية، ليتم بعد ذلك تحويل إنتاج البئريْن على المجمع الصناعي التابع لشركة مليته.

هذا وبدأت إعادة تشغيل حقل أبو الطفل النفطي الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميا في 24 أكتوبر الماضي، بعد إغلاقه لعدة أشهر.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2020 - 19:29
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