إرشادات صحية لمواجهة مخاطر «الطقس الحار»

حذّر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا من تزايد مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة، وفق ما نشره المركز.

ودعا المركز إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على توازن الجسم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وهي ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

كما أوصى بارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، والبقاء في أماكن مظللة أو جيدة التهوية، مع التشديد على عدم ترك الأطفال أو أي شخص داخل المركبات حتى لفترات قصيرة، نظرًا لخطورة ارتفاع الحرارة داخل السيارات المغلقة.

وأكدت التوجيهات أهمية تناول الأغذية الغنية بالسوائل مثل الفواكه والخضروات للمساعدة في الوقاية من الجفاف، إلى جانب الانتباه المبكر لأعراض الإجهاد الحراري، ومنها الصداع الشديد، الدوخة أو الدوار، الغثيان، التعرق الشديد أو جفاف الجلد، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وشدد المركز على أنه في حال ظهور هذه الأعراض يجب الانتقال فورًا إلى مكان بارد، وتناول الماء، وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة، مؤكدا أن الوقاية تبدأ من الوعي والالتزام بالإرشادات الصحية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل موجات الحر التي تشهدها العديد من المناطق خلال فصل الصيف، والتي ترتبط عادة بزيادة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، ما يدفع الجهات الصحية إلى تكثيف حملات التوعية لتقليل المخاطر الصحية، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة.