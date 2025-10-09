إسبانيا تفرض حظراً تاريخياً على الأسلحة إلى إسرائيل

أقرّ البرلمان الإسباني، قانوناً يحظر جميع صادرات وواردات الأسلحة من وإلى إسرائيل.

ويهدف هذا التشريع، الذي يحظى بدعم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المساهمة في وقف ما وصفه بأنه “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وصوّت 178 نائباً لصالح القانون، مقابل اعتراض 169 نائبا، حيث حصلت الحكومة الإسبانية التي لا تملك غالبية برلمانية على دعم أربعة نواب من حزب “بوديموس” اليساري، الذين لم يُعلنوا قرارهم إلا في الساعات الأخيرة.

وينص القانون على حظر تصدير أو استيراد المعدات الدفاعية من وإلى إسرائيل، ويشمل أيضاً حظر نقل وقود الطائرات للاستخدام العسكري، كما يحظر الإعلان عن المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.